Sentiers Plaisir Barembach sur les traces de Camille Braun

Barembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 09:00:00

fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30

L’itinéraire est tracé sur les deux versants du vallon de Barembach et offre plusieurs jolis points de vue sur le village et ses édifices remarquables. En chemin, les randonneurs s’arrêteront à l’emplacement où Camille Braun a peint une toile. Au retour, un arrêt au café A la Couronne Verte, devenu en 2022 le premier Monument historique du village, permettra d’admirer les peintures murales de ce peintre décorateur talentueux.

Départ 14h15 place de l’Eglise de Barembach. Retour vers 17h.

Conditions chaussures de marche, bâtons de marche, boissons, vêtements & protections adaptés à la météo. En fin de parcours (au café A la Couronne Verte), possibilité de consommer des boissons (payant). Distance 6 km. Dénivelé 195 m 0 .

Barembach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51

