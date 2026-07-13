PÊCHE EN FLOAT TUBE Le Buisson
lundi 13 juillet 2026 · Le Buisson
Informations pratiques
Le Buisson
PÊCHE EN FLOAT TUBE
C11 Le Buisson Lozère
Tarif : 40 – 40 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-08-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Pêche en float tube encadré par un guide de pêche diplômé.
Matériel et pass pêche inclus
Pêche en float tube encadré par un guide de pêche diplômé.
Matériel et pass pêche inclus .
C11 Le Buisson 48100 Lozère Occitanie +33 7 85 04 50 65
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English :
Float tube fishing supervised by a qualified fishing guide.
Equipment and fishing pass included
L’événement PÊCHE EN FLOAT TUBE Le Buisson a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-OT Gévaudan Destination
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