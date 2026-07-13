Informations pratiques

Le Buisson

PÊCHE EN FLOAT TUBE

C11 Le Buisson Lozère

Tarif : 40 – 40 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Pêche en float tube encadré par un guide de pêche diplômé.

Matériel et pass pêche inclus

Pêche en float tube encadré par un guide de pêche diplômé.

Matériel et pass pêche inclus .

C11 Le Buisson 48100 Lozère Occitanie +33 7 85 04 50 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Float tube fishing supervised by a qualified fishing guide.

Equipment and fishing pass included

L’événement PÊCHE EN FLOAT TUBE Le Buisson a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-OT Gévaudan Destination