Pêcherie La Ligérienne, Pointe de l’Imperlay, Chemin des Taillais, Saint-Brevin-les-Pins
samedi 19 septembre 2026 · Pointe de l'Imperlay, Chemin des Taillais · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Pêcherie La Ligérienne Samedi 19 septembre, 14h00 Pointe de l’Imperlay, Chemin des Taillais Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Présentation de la pêche au carrelet, une technique traditionnelle, et de sa pratique dans le cadre de la sauvegarde de l’environnement de l’estuaire.
Pointe de l’Imperlay, Chemin des Taillais 44250 Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Présentation de la pêche au carrelet, une technique traditionnelle, et de sa pratique dans le cadre de la sauvegarde de l’environnement de l’estuaire.
©Yohan Gaborit
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