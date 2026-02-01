Pêcherie La Ligérienne, Pointe de l’Imperlay, Chemin des Taillais, Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Pêcherie La Ligérienne Samedi 19 septembre, 14h00 Pointe de l’Imperlay, Chemin des Taillais Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Présentation de la pêche au carrelet, une technique traditionnelle, et de sa pratique dans le cadre de la sauvegarde de l’environnement de l’estuaire.

Pointe de l’Imperlay, Chemin des Taillais 44250 Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Présentation de la pêche au carrelet, une technique traditionnelle, et de sa pratique dans le cadre de la sauvegarde de l’environnement de l’estuaire.

©Yohan Gaborit