Pédagogies de l’échec, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes

Informations pratiques

Pédagogies de l’échec Vendredi 9 octobre, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T21:45:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T21:45:00+02:00

Une pièce de Pierre Notte.

Perchés au septième étage d’un immeuble de bureaux dont il ne reste rien, sauf une petite plateforme surplombant un monde en ruine et dépeuplé, le supérieur et son assistant tentent de continuer à travailler sans pouvoir se départir des rôles qui ont forgé leur identité. Autour d’eux, on monte des échafaudages pour une hypothétique reconstruction, à laquelle personne ne croit. Jeux de pouvoirs et d’humiliation, jalousies, rancoeur, mauvaise foi ; les plus misérables travers de l’humanité ont résisté au cataclysme.

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/pedagogies-de-l-echec-ven-9-oct-a-20h30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@adec-theatre-amateur.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 33 20 01 »}]

Perchés au septième étage d’un immeuble dont il ne reste rien, sauf une petite plateforme, le supérieur et son assistant tentent de continuer à travailler sans pouvoir se départir de leurs rôles.

Adec