Pédalons au fil de l’eau, de Cantinolle à la Plaine de Gajac (le long de la piste cyclable), Eysines – lieu communiqué à l’inscription, Eysines

Informations pratiques

Pédalons au fil de l’eau, de Cantinolle à la Plaine de Gajac (le long de la piste cyclable) Dimanche 25 octobre, 14h00 Eysines – lieu communiqué à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T16:00:00+01:00

Fin : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T16:00:00+01:00

Les Jalles présentent un paysage de croupes graveleuses et sableuses sculptées par un réseau hydrographique original et typiquement médocain. Ce paysage également fait de forêts, de prairies et de sources est aujourd’hui en plein essor urbanistique depuis le milieu du XXe siècle tout en préservant un cadre de vie champêtre. Il concentre aujourd’hui des enjeux fondamentaux, entre conservation d’un bon état écologique des eaux de surfaces, et économie à grande échelle des précieuses eaux profondes qui alimentent en eau potable Bordeaux Métropole.

Eysines – lieu communiqué à l’inscription Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.terreetocean.fr »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 94 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2026. nature parc des jalles

Terre et Océan