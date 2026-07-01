Pédalons au fil de l’eau, de Cantinolle à la Plaine de Gajac (le long de la piste cyclable), Eysines – lieu communiqué à l’inscription, Eysines
dimanche 25 octobre 2026 · Eysines - lieu communiqué à l'inscription · Eysines
Informations pratiques
Pédalons au fil de l’eau, de Cantinolle à la Plaine de Gajac (le long de la piste cyclable) Dimanche 25 octobre, 14h00 Eysines – lieu communiqué à l’inscription Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T16:00:00+01:00
Fin : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T16:00:00+01:00
Les Jalles présentent un paysage de croupes graveleuses et sableuses sculptées par un réseau hydrographique original et typiquement médocain. Ce paysage également fait de forêts, de prairies et de sources est aujourd’hui en plein essor urbanistique depuis le milieu du XXe siècle tout en préservant un cadre de vie champêtre. Il concentre aujourd’hui des enjeux fondamentaux, entre conservation d’un bon état écologique des eaux de surfaces, et économie à grande échelle des précieuses eaux profondes qui alimentent en eau potable Bordeaux Métropole.
Eysines – lieu communiqué à l’inscription Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.terreetocean.fr »}]
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Terre et Océan
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