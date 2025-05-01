Pédalos, sphères gonflables et bateaux sur le bassin de la Villette samedi 4 juillet 2026.

Le port de Paris Plages vous permettra d’allier activité sportive et détente. Un ensemble de pontons sera disposé quai de Loire, pour constituer un port de plaisance ouvert à tous. Le public pourra s’adonner aux plaisirs de différentes animations nautiques :

des pédalos

des bateaux

des sphères pour enfants

Plutôt pédalo ou sphère gonflable ? Le port de Paris Plages vous permettra d’allier activités sportives et détente.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h00 à 19h00

gratuit

Ouvert

à tous et aux enfants accompagnés d’un adulte

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T16:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T13:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T13:00:00+02:00_2026-07-05T19:00:00+02:00;2026-07-06T13:00:00+02:00_2026-07-06T19:00:00+02:00;2026-07-07T13:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00;2026-07-08T13:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T13:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T13:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T13:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T13:00:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00;2026-07-13T13:00:00+02:00_2026-07-13T19:00:00+02:00;2026-07-14T13:00:00+02:00_2026-07-14T19:00:00+02:00;2026-07-15T13:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T13:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T13:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T13:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T13:00:00+02:00_2026-07-19T19:00:00+02:00;2026-07-20T13:00:00+02:00_2026-07-20T19:00:00+02:00;2026-07-21T13:00:00+02:00_2026-07-21T19:00:00+02:00;2026-07-22T13:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T13:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-07-24T13:00:00+02:00_2026-07-24T19:00:00+02:00;2026-07-25T13:00:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-26T13:00:00+02:00_2026-07-26T19:00:00+02:00;2026-07-27T13:00:00+02:00_2026-07-27T19:00:00+02:00;2026-07-28T13:00:00+02:00_2026-07-28T19:00:00+02:00;2026-07-29T13:00:00+02:00_2026-07-29T19:00:00+02:00;2026-07-30T13:00:00+02:00_2026-07-30T19:00:00+02:00;2026-07-31T13:00:00+02:00_2026-07-31T19:00:00+02:00;2026-08-01T13:00:00+02:00_2026-08-01T19:00:00+02:00;2026-08-02T13:00:00+02:00_2026-08-02T19:00:00+02:00;2026-08-03T13:00:00+02:00_2026-08-03T19:00:00+02:00;2026-08-04T13:00:00+02:00_2026-08-04T19:00:00+02:00;2026-08-05T13:00:00+02:00_2026-08-05T19:00:00+02:00;2026-08-06T13:00:00+02:00_2026-08-06T19:00:00+02:00;2026-08-07T13:00:00+02:00_2026-08-07T19:00:00+02:00;2026-08-08T13:00:00+02:00_2026-08-08T19:00:00+02:00;2026-08-09T13:00:00+02:00_2026-08-09T19:00:00+02:00;2026-08-10T13:00:00+02:00_2026-08-10T19:00:00+02:00;2026-08-11T13:00:00+02:00_2026-08-11T19:00:00+02:00;2026-08-12T13:00:00+02:00_2026-08-12T19:00:00+02:00;2026-08-13T13:00:00+02:00_2026-08-13T19:00:00+02:00;2026-08-14T13:00:00+02:00_2026-08-14T19:00:00+02:00;2026-08-15T13:00:00+02:00_2026-08-15T19:00:00+02:00;2026-08-16T13:00:00+02:00_2026-08-16T19:00:00+02:00;2026-08-17T13:00:00+02:00_2026-08-17T19:00:00+02:00;2026-08-18T13:00:00+02:00_2026-08-18T19:00:00+02:00;2026-08-19T13:00:00+02:00_2026-08-19T19:00:00+02:00;2026-08-20T13:00:00+02:00_2026-08-20T19:00:00+02:00;2026-08-21T13:00:00+02:00_2026-08-21T19:00:00+02:00;2026-08-22T13:00:00+02:00_2026-08-22T19:00:00+02:00;2026-08-23T13:00:00+02:00_2026-08-23T19:00:00+02:00;2026-08-24T13:00:00+02:00_2026-08-24T19:00:00+02:00;2026-08-25T13:00:00+02:00_2026-08-25T19:00:00+02:00;2026-08-26T13:00:00+02:00_2026-08-26T19:00:00+02:00;2026-08-27T13:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00;2026-08-28T13:00:00+02:00_2026-08-28T19:00:00+02:00;2026-08-29T13:00:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00;2026-08-30T13:00:00+02:00_2026-08-30T19:00:00+02:00



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