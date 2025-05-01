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Pédalos, sphères gonflables et bateaux sur le bassin de la Villette

Pédalos, sphères gonflables et bateaux sur le bassin de la Villette

Pédalos, sphères gonflables et bateaux sur le bassin de la Villette samedi 4 juillet 2026.

Département
Paris
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Tarif
<p>Ouvert à tous et aux enfants accompagnés d’un adulte<b></b></p>

Le port de Paris Plages vous permettra d’allier activité sportive et détente. Un ensemble de pontons sera disposé quai de Loire, pour constituer un port de plaisance ouvert à tous. Le public pourra s’adonner aux plaisirs de différentes animations nautiques :

  • des pédalos
  • des bateaux
  • des sphères pour enfants

Plutôt pédalo ou sphère gonflable ? Le port de Paris Plages vous permettra d’allier activités sportives et détente.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 13h00 à 19h00
gratuit

Ouvert
à tous et aux enfants accompagnés d’un adulte

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T16:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T13:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T13:00:00+02:00_2026-07-05T19:00:00+02:00;2026-07-06T13:00:00+02:00_2026-07-06T19:00:00+02:00;2026-07-07T13:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00;2026-07-08T13:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T13:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T13:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T13:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T13:00:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00;2026-07-13T13:00:00+02:00_2026-07-13T19:00:00+02:00;2026-07-14T13:00:00+02:00_2026-07-14T19:00:00+02:00;2026-07-15T13:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T13:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T13:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T13:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T13:00:00+02:00_2026-07-19T19:00:00+02:00;2026-07-20T13:00:00+02:00_2026-07-20T19:00:00+02:00;2026-07-21T13:00:00+02:00_2026-07-21T19:00:00+02:00;2026-07-22T13:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T13:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-07-24T13:00:00+02:00_2026-07-24T19:00:00+02:00;2026-07-25T13:00:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-26T13:00:00+02:00_2026-07-26T19:00:00+02:00;2026-07-27T13:00:00+02:00_2026-07-27T19:00:00+02:00;2026-07-28T13:00:00+02:00_2026-07-28T19:00:00+02:00;2026-07-29T13:00:00+02:00_2026-07-29T19:00:00+02:00;2026-07-30T13:00:00+02:00_2026-07-30T19:00:00+02:00;2026-07-31T13:00:00+02:00_2026-07-31T19:00:00+02:00;2026-08-01T13:00:00+02:00_2026-08-01T19:00:00+02:00;2026-08-02T13:00:00+02:00_2026-08-02T19:00:00+02:00;2026-08-03T13:00:00+02:00_2026-08-03T19:00:00+02:00;2026-08-04T13:00:00+02:00_2026-08-04T19:00:00+02:00;2026-08-05T13:00:00+02:00_2026-08-05T19:00:00+02:00;2026-08-06T13:00:00+02:00_2026-08-06T19:00:00+02:00;2026-08-07T13:00:00+02:00_2026-08-07T19:00:00+02:00;2026-08-08T13:00:00+02:00_2026-08-08T19:00:00+02:00;2026-08-09T13:00:00+02:00_2026-08-09T19:00:00+02:00;2026-08-10T13:00:00+02:00_2026-08-10T19:00:00+02:00;2026-08-11T13:00:00+02:00_2026-08-11T19:00:00+02:00;2026-08-12T13:00:00+02:00_2026-08-12T19:00:00+02:00;2026-08-13T13:00:00+02:00_2026-08-13T19:00:00+02:00;2026-08-14T13:00:00+02:00_2026-08-14T19:00:00+02:00;2026-08-15T13:00:00+02:00_2026-08-15T19:00:00+02:00;2026-08-16T13:00:00+02:00_2026-08-16T19:00:00+02:00;2026-08-17T13:00:00+02:00_2026-08-17T19:00:00+02:00;2026-08-18T13:00:00+02:00_2026-08-18T19:00:00+02:00;2026-08-19T13:00:00+02:00_2026-08-19T19:00:00+02:00;2026-08-20T13:00:00+02:00_2026-08-20T19:00:00+02:00;2026-08-21T13:00:00+02:00_2026-08-21T19:00:00+02:00;2026-08-22T13:00:00+02:00_2026-08-22T19:00:00+02:00;2026-08-23T13:00:00+02:00_2026-08-23T19:00:00+02:00;2026-08-24T13:00:00+02:00_2026-08-24T19:00:00+02:00;2026-08-25T13:00:00+02:00_2026-08-25T19:00:00+02:00;2026-08-26T13:00:00+02:00_2026-08-26T19:00:00+02:00;2026-08-27T13:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00;2026-08-28T13:00:00+02:00_2026-08-28T19:00:00+02:00;2026-08-29T13:00:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00;2026-08-30T13:00:00+02:00_2026-08-30T19:00:00+02:00

 


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