Peindre à la ferme Bazougers samedi 4 juillet 2026.

Bazougers

Peindre à la ferme

Lieu-dit La Grulière Bazougers Mayenne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-16

Observer, toucher, comprendre Peindre à la ferme

PEINDRE À LA FERME

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Plein-Air & Atelier au chaud )

Thèmes libres ou dirigés

Tarif: 25 Euros 3 heures

+5 Euros pour le matériel si besoin .

Lieu-dit La Grulière Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 30 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com

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English :

Observe, touch, understand: Painting on a farm

L’événement Peindre à la ferme Bazougers a été mis à jour le 2026-06-25 par SUD MAYENNE