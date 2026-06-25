Peindre à la ferme Bazougers
Peindre à la ferme Bazougers samedi 4 juillet 2026.
Bazougers
Peindre à la ferme
Lieu-dit La Grulière Bazougers Mayenne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-16
Observer, toucher, comprendre Peindre à la ferme
PEINDRE À LA FERME
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Plein-Air & Atelier au chaud )
Thèmes libres ou dirigés
Tarif: 25 Euros 3 heures
+5 Euros pour le matériel si besoin .
Lieu-dit La Grulière Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 30 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com
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English :
Observe, touch, understand: Painting on a farm
L’événement Peindre à la ferme Bazougers a été mis à jour le 2026-06-25 par SUD MAYENNE