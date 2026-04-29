Peindre dans les rues de Payrac Payrac
Peindre dans les rues de Payrac Payrac dimanche 7 juin 2026.
Payrac
Peindre dans les rues de Payrac
Payrac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L'association de peinture ID de Payrac organise son 3ème concours " Peindre Payrac ".
Sur le motif ou d'après une photo , le bourg et ses hameaux vous offrent des sites sympathiques, maisons anciennes et leurs détails, portails, murets, lavoirs , fontaines , four à pain, églises etc.
L'association de peinture ID de Payrac organise son 3ème concours " Peindre Payrac ".
Sur le motif ou d'après une photo , le bourg et ses hameaux vous offrent des sites sympathiques, maisons anciennes et leurs détails, portails, murets, lavoirs , fontaines , four à pain, églises etc.
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Payrac 46350 Lot Occitanie +33 6 63 21 34 01
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English :
L’association de peinture ID de Payrac organizes its 3rd contest " Peindre Payrac ".
Sur le motif ou d'après une photo , le bourg et ses hameaux vous offrent des sites sympathiques, maisons anciennes et leurs détails, portails, murets, lavoirs , fontaines , four à pain, églises etc.
L’événement Peindre dans les rues de Payrac Payrac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée de la Dordogne
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