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Peindre dans les rues de Payrac Payrac

Peindre dans les rues de Payrac Payrac

Peindre dans les rues de Payrac Payrac dimanche 7 juin 2026.

Ville : 46350 Payrac

Département : Lot

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Payrac

Peindre dans les rues de Payrac

Payrac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

L'association de peinture ID de Payrac organise son 3ème concours " Peindre Payrac ".

Sur le motif ou d'après une photo , le bourg et ses hameaux vous offrent des sites sympathiques, maisons anciennes et leurs détails, portails, murets, lavoirs , fontaines , four à pain, églises etc.

L'association de peinture ID de Payrac organise son 3ème concours " Peindre Payrac ".

Sur le motif ou d'après une photo , le bourg et ses hameaux vous offrent des sites sympathiques, maisons anciennes et leurs détails, portails, murets, lavoirs , fontaines , four à pain, églises etc.

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Payrac 46350 Lot Occitanie +33 6 63 21 34 01 

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English :

L’association de peinture ID de Payrac organizes its 3rd contest " Peindre Payrac ".

Sur le motif ou d'après une photo , le bourg et ses hameaux vous offrent des sites sympathiques, maisons anciennes et leurs détails, portails, murets, lavoirs , fontaines , four à pain, églises etc.

L’événement Peindre dans les rues de Payrac Payrac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée de la Dordogne

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