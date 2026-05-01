Sierck-les-Bains

Peines d’amour perdues Shakespeare

5 rue du château Sierck-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez vivre une soirée enchantée dans le cadre exceptionnel du Château de Sierck !

Les élèves du Conservatoire de Metz, sous la coordination de Franck LEMAIRE, vous invitent à redécouvrir Peines d’amour perdues de William Shakespeare, une comédie explorant les thèmes de l’amour, de l’érudition et de la bêtise humaine.

Une interprétation fraîche, vivante et actuelle de la pièce, dans un lieu chargé d’histoire.Tout public

6 .

5 rue du château Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 6 85 63 20 73 chateaudesierck@ccb3f.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and experience an enchanted evening in the exceptional setting of the Château de Sierck!

Students from the Metz Conservatoire, coordinated by Franck LEMAIRE, invite you to rediscover William Shakespeare’s Peines d’amour perdues , a comedy exploring the themes of love, erudition and human stupidity.

A fresh, lively and contemporary interpretation of the play, in a venue steeped in history.

L’événement Peines d’amour perdues Shakespeare Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-07 par TROIS FRONTIERES TOURISME