Sierck-les-Bains

Fête de la Saint Jean à Sierck

Sierck-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

La Fête de la Saint Jean Sierck-les-Bains, c’est une tradition bien ancrée dans le Val Sierckois, célébrée chaque année avec ferveur et émotion.

Le moment phare de la soirée ? La descente spectaculaire de la roue enflammée un symbole fort, inoubliable et chargé de sens.

Tout au long du week-end, profitez d’une ambiance festive, de spectacles, d’animations et de moments de partage !

Des navettes seront disponibles entre les communes du territoire (1€ par trajet) pour vous déplacer en toute tranquillité.

En attendant, plongez-vous dans l’ambiance grâce à quelques photos de l’édition précédente de quoi vous donner un avant-goût de la magie qui vous attend…

Venez vivre un week-end de fête, de feu et de traditions à Sierck-les-Bains !Tout public

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Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 74 14

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English :

The Saint Jean Sierck-les-Bains Festival is a long-standing tradition in the Val Sierckois, celebrated every year with fervor and emotion.

The highlight of the evening? The spectacular descent of the flaming wheel: a powerful, unforgettable and meaningful symbol.

All weekend long, enjoy a festive atmosphere, shows, entertainment and moments of sharing!

Shuttles will be available between the communes of the region (1? per journey), so you can get around with complete peace of mind.

In the meantime, take a look at some photos from last year?s event to get a taste of the magic that awaits you?

Come and enjoy a weekend of festivities, fire and tradition in Sierck-les-Bains!

L’événement Fête de la Saint Jean à Sierck Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-26 par TROIS FRONTIERES TOURISME