Sierck-les-Bains

Journées Européennes de l’Archéologie au Château de Sierck Les secrets du passé

5 rue du château Sierck-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le Château de Sierck invite petits et grands à découvrir les secrets du passé à travers des activités ludiques et pédagogiques.

Au programme bacs de fouilles pour se glisser dans la peau d’un archéologue, stand de manipulation et de reproduction pour comprendre les techniques anciennes, ainsi qu’une exposition adaptée au jeune public.

Une journée immersive pour explorer, apprendre… et remonter le temps en famille !Tout public

4 .

5 rue du château Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 6 85 63 20 73 chateaudesierck@ccb3f.fr

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English :

On the occasion of the European Archaeology Days, Château de Sierck invites young and old to discover the secrets of the past through fun and educational activities.

On the program: excavation trays to slip into the shoes of an archaeologist, a manipulation and reproduction stand to understand ancient techniques, and an exhibition adapted for young visitors.

An immersive day to explore, learn? and go back in time with the whole family!

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie au Château de Sierck Les secrets du passé Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par TROIS FRONTIERES TOURISME