Sierck-les-Bains

Midi en Musique au Château de Sierck

5 rue du château Sierck-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 12:30:00

fin : 2026-06-27 13:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Offrez-vous une pause déjeuner hors du temps, au Château de Sierck, en compagnie des musiciens du Conservatoire de Bouzonville.

Ouvert à tous, amateurs de musique ou simples curieux, ce déjeuner concert est une invitation à la détente et au voyage sonore, dans un cadre patrimonial exceptionnel.

Apportez votre pique-nique et, si vous le souhaitez, une couverture, pour profiter pleinement de ce moment musical convivial et dépaysant.Tout public

4 .

5 rue du château Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 6 85 63 20 73 chateaudesierck@ccb3f.fr

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English :

Treat yourself to a timeless lunch at the Château de Sierck, in the company of musicians from the Bouzonville Conservatory.

Open to all, music lovers or the simply curious, this lunchtime concert is an invitation to relax and enjoy a journey in sound, in an exceptional heritage setting.

Bring your own picnic and, if you wish, a blanket, to make the most of this convivial and exotic musical experience.

L’événement Midi en Musique au Château de Sierck Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par TROIS FRONTIERES TOURISME