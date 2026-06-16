Concert l’Europe Gothique Sierck-les-Bains

Sierck-les-Bains

Concert l’Europe Gothique

5 rue du château Sierck-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 21:10:00

Date(s) :

2026-07-18

Rendez-vous au Château de Sierck, pour un concert exceptionnel, et laissez-vous emporter à travers l’Europe Gothique, un voyage musical au cœur du Moyen Âge, interprété par l’ensemble Into The Winds.

Constitué en 2017 par cinq jeunes musiciens faisant sonner chalemies, bombardes, flûtes à bec, cornemuses, trompettes et percussions diverses, l’ensemble Into The Winds vous invite à découvrir toute la richesse et la diversité du répertoire médiéval.

Des chants de troubadours aux premières polyphonies des cathédrales, des tournois chevaleresques aux cours princières, le programme Europe Gothique fait revivre les sonorités fascinantes d’un monde où la musique accompagnait aussi bien les fêtes que les grands moments de recueillement. Porté par des instruments anciens et des textes de chroniqueurs de l’époque, ce programme offre une immersion saisissante dans l’univers sonore du Moyen Âge.

1h 10 sans entracte

Ouverture des portes à 19h

Buvette sur placeTout public

15 .

5 rue du château Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 6 85 63 20 73 chateaudesierck@ccb3f.fr

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English :

Join us at the Château de Sierck for an exceptional concert, and let yourself be swept away through Gothic Europe—a musical journey to the heart of the Middle Ages, performed by the ensemble Into The Winds.

Formed in 2017 by five young musicians playing shawms, bombards, recorders, bagpipes, trumpets, and various percussion instruments, the ensemble Into The Winds invites you to discover the full richness and diversity of the medieval repertoire.

From troubadour songs to the earliest polyphonic chants of the cathedrals, from knightly tournaments to princely courts, the “Gothic Europe” program brings to life the fascinating sounds of a world where music accompanied both celebrations and moments of deep contemplation. Featuring period instruments and texts by chroniclers of the era, this program offers a captivating immersion into the soundscape of the Middle Ages.

1 hour 10 minutes, no intermission

Doors open at 7:00 p.m.

Refreshments available on site

L’événement Concert l’Europe Gothique Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par TROIS FRONTIERES TOURISME