Peins ta coupelle : Atelier de décoration d’une coupelle en argile, Le 20 mille, Nantes
mercredi 23 septembre 2026 · Le 20 mille · Nantes
Informations pratiques
Peins ta coupelle : Atelier de décoration d’une coupelle en argile Mercredi 23 septembre, 15h30 Le 20 mille Loire-Atlantique
38 € (adhérents) / 43 € (non adhérents)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Et si vous transformiez une simple coupelle en un objet déco unique qui vous ressemble ?
Lors de cet atelier créatif, personnalisez une coupelle en argile grâce à la peinture et aux feutres acryliques mis à votre disposition. Couleurs pop, motifs graphiques, fleurs, rayures, petits mots doux ou univers minimaliste : laissez libre cours à votre imagination pour créer une pièce unique.
Pour vous inspirer, plusieurs modèles issus de ma collection seront disponibles tout au long de l’atelier, tout en vous laissant la liberté de créer votre propre univers.
Que vous ayez participé à l’atelier modelage du 09/09 ou que vous découvriez simplement l’atelier décoration, chacun repart avec une création personnalisée et prête à embellir son intérieur
Les coupelles sont ensuite vernies par mes soins pour une finition brillante et durable.
Tout le matériel est fourni : peinture, pinceaux, feutres acryliques…
✨ Modèles et inspirations à disposition
Accessible aux débutants
Vernis réalisé après l’atelier (à récupérer sous plusieurs jours)
⏰ Durée : 1h30 (15h30-17h)
Nantes (O Ptits Coins – 22 bd Jules Verne)
À partir de 6 ans
Pack 2 ateliers possible modelage + peinture à 60€
️ Crée ta pièce de A à Z : Modelage & décoration d’une coupelle unique (atelier du 09 et du 23 septembre 2026)
Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/peins-ta-coupelle-atelier-de-decoration-d-une-coupelle-en-argile »}] [{« link »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/compose-ton-mini-vase-soliflore-atelier-creatif-adultes-enfants »}]
Partagez un joli moment créatif et créez une décoration unique entièrement personnalisée !
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