Peinture au couteau Andernos-les-Bains
mercredi 21 octobre 2026 · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Peinture au couteau
5 Avenue du Printemps Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16 2026-12-23 2026-12-30
Lydia Loeb est une artiste peintre passionnée. Elle vous propose des cours de peinture au couteau et vous permet de découvrir et de vous initier à cette technique.
Entrainement sur toile cartonnée avec préparation au gesso de la toile sur chassis puis création.
Chaque participant emporte sa création.
Lydia Loeb vous invite à visiter son atelier avec explications de la conception de ses toiles où vous serez charmés par ses peintures.
Cours de peinture à partir de 12 ans d’une durée de 4h.
Visite de l’atelier tout public.
Matériel fourni.
Toute réservation enfant doit être accompagnée d’un adulte.
Aucun billet en vente sur place. uniquement sur réservation. .
5 Avenue du Printemps Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 94 18 72 lydia.l.art@orange.fr
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English : Peinture au couteau
L’événement Peinture au couteau Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains
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