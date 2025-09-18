Peinture intuitive et mouvement Le Hangar Loretz-d’Argenton
Peinture intuitive et mouvement Le Hangar Loretz-d'Argenton samedi 13 juin 2026.
Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d'Argenton Deux-Sèvres
Tarif : 30 EUR
2026-06-13
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Atelier de création intuitif et d’expression libre à travers le mouvement et la peinture pour favoriser l’écoute de soi-même et la découverte de son propre pouvoir créatif.
Atelier animé par Carolina Soto. .
Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 03 78 inex93@free.fr
