Peinture intuitive et mouvement Le Hangar Loretz-d’Argenton

Peinture intuitive et mouvement Le Hangar Loretz-d’Argenton samedi 13 juin 2026.

Peinture intuitive et mouvement

Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Atelier de création intuitif et d’expression libre à travers le mouvement et la peinture pour favoriser l’écoute de soi-même et la découverte de son propre pouvoir créatif.

Atelier animé par Carolina Soto. .

Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 03 78 inex93@free.fr

English : Peinture intuitive et mouvement

German : Peinture intuitive et mouvement

Italiano :

Espanol : Peinture intuitive et mouvement

L’événement Peinture intuitive et mouvement Loretz-d’Argenton a été mis à jour le 2025-09-18 par Maison du Thouarsais