Peinture sauvage Berville-sur-Mer

Peinture sauvage

Parking de l’église Berville-sur-Mer Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La Maison de l’Estuaire vous propose d’appréhender les paysages et la nature environnant le sentier A fl’Eure d’eau en faisant vibrer votre corde artistique. Que diriez-vous pour ce faire de conjuguer une balade à un atelier de dessin ?

La Maison de l’Estuaire vous propose d’appréhender les paysages et la nature environnant le sentier A fl’Eure d’eau en faisant vibrer votre corde artistique.

Que diriez-vous pour ce faire de conjuguer une balade à un atelier de dessin ?

Vous serez invités à utiliser les sources naturelles de couleur que le site peut offrir. Il faudra glaner çà et là les diverses matières qui délivreront leurs pigments et permettront de s’exercer à la peinture au naturel. Ici, un peu de terre pour le marron, plus loin quelques baies pour des couleurs plus vives ou encore des feuilles pour un camaïeu de vert.

Chacun aura plaisir à repartir avec sa création, témoin des richesses de ce petit coin de nature bordant la Seine. .

Parking de l’église Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Peinture sauvage

The Maison de l’Estuaire invites you to explore the landscapes and natural surroundings of the A fl’Eure d’eau trail with your artistic side. How about combining a walk with a drawing workshop?

German :

Das Maison de l’Estuaire schlägt Ihnen vor, die Landschaften und die Natur rund um den Pfad A fl’Eure d’eau mit künstlerischen Mitteln zu entdecken. Wie wäre es, wenn Sie einen Spaziergang mit einem Zeichenworkshop verbinden würden?

Italiano :

La Maison de l’Estuaire vi invita a scoprire i paesaggi e la natura del sentiero A fl’Eure d’eau dando sfogo al vostro lato artistico. Che ne dite di combinare una passeggiata con un laboratorio di disegno?

Espanol :

La Maison de l’Estuaire le invita a descubrir los paisajes y el entorno natural del sendero A fl’Eure d’eau dando rienda suelta a su vena artística. Qué le parece combinar un paseo con un taller de dibujo?

L’événement Peinture sauvage Berville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-14 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville