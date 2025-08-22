Rallye nature à Berville-sur-mer Berville-sur-Mer

Rallye nature à Berville-sur-mer

Parking de l’église Berville-sur-Mer Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Venez découvrir le merveilleux ecosystème qu’est la forêt au travers d’un rallye nature. A l’aide d’une carte et d’un peu de réflexion, vous redécouvrirez la vie d’une forêt et de ses habitants en résolvant des énigmes qui amuseront petits et grands.

Nul besoin d’être un grand naturaliste pour participer à ce rallye observer, toucher, sentir, lire, créer, voici un aperçu des compétences requises. Répartis en petites équipes ou par famille, les participants auront plusieurs missions à remplir comme résoudre une énigme, retrouver une plante ou glaner quelques objets naturels. En suivant le tracé du sentier Afl’Eure d’eau, chaque groupe pourra progresser à son rythme et profiter à 100% de ce moment partagé en famille ou entre amis.

À partir de 6 ans.

Prévoir des chaussures de marche.

Sur réservation.

RDV au parking de l’église de Berville-sur-mer.

Les chiens sont acceptés mais doivent être tenus en laisse. .

Parking de l’église Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Rallye nature à Berville-sur-mer

Come and discover the wonderful ecosystem that is the forest through a nature rally. With the help of a map and a bit of brainstorming, you’ll rediscover the life of a forest and its inhabitants by solving riddles that will amuse young and old alike.

German :

Entdecken Sie bei einer Naturrallye das wunderbare Ökosystem Wald. Mithilfe einer Karte und ein wenig Überlegung entdecken Sie das Leben in einem Wald und seine Bewohner neu, indem Sie Rätsel lösen, die Groß und Klein Spaß machen werden.

Italiano :

Venite a scoprire il meraviglioso ecosistema della foresta attraverso un rally naturalistico. Con l’aiuto di una mappa e di un po’ di spirito, riscoprirete la vita di un bosco e dei suoi abitanti risolvendo indovinelli che divertiranno grandi e piccini.

Espanol :

Ven a descubrir el maravilloso ecosistema que es el bosque a través de un rally por la naturaleza. Con la ayuda de un mapa y un poco de reflexión, redescubrirás la vida de un bosque y sus habitantes resolviendo acertijos que divertirán a grandes y pequeños.

L’événement Rallye nature à Berville-sur-mer Berville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-24 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville