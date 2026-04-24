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Peinture sur galet Parent/enfants CLEM Morcenx-la-Nouvelle

Peinture sur galet Parent/enfants CLEM Morcenx-la-Nouvelle

Peinture sur galet Parent/enfants CLEM Morcenx-la-Nouvelle samedi 2 mai 2026.

Adresse : 485 chemin de moré

Ville : 40110 Morcenx-la-Nouvelle

Département : Landes

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Morcenx-la-Nouvelle

Peinture sur galet Parent/enfants CLEM

485 chemin de moré Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:30:00
fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Venez partager un moment créatif Parent/enfants avec Vanessa de Are Tera
Gratuit
à partir de 3 ans

Sur inscription
06 41 43 87 16
clem.inscriptions@gmail.com
Venez partager un moment créatif Parent/enfants avec Vanessa de Are Tera
Gratuit
à partir de 3 ans

Sur inscription
06 41 43 87 16
clem.inscriptions@gmail.com   .

485 chemin de moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16  clem.inscriptions@gmail.com

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English :

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L’événement Peinture sur galet Parent/enfants CLEM Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Morcenx

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