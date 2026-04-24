Morcenx-la-Nouvelle

Peinture sur galet Parent/enfants CLEM

485 chemin de moré Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:30:00

fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Venez partager un moment créatif Parent/enfants avec Vanessa de Are Tera

Gratuit

à partir de 3 ans

Sur inscription

06 41 43 87 16

clem.inscriptions@gmail.com

Venez partager un moment créatif Parent/enfants avec Vanessa de Are Tera

Gratuit

à partir de 3 ans

Sur inscription

06 41 43 87 16

clem.inscriptions@gmail.com .

485 chemin de moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16 clem.inscriptions@gmail.com

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English :

Come and share a parent/child creative moment with Vanessa from Are Tera

Free

from 3 years old

Registration required

06 41 43 87 16

clem.inscriptions@gmail.com

L’événement Peinture sur galet Parent/enfants CLEM Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Morcenx