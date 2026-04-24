Peinture sur galet Parent/enfants CLEM Morcenx-la-Nouvelle
Peinture sur galet Parent/enfants CLEM Morcenx-la-Nouvelle samedi 2 mai 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Peinture sur galet Parent/enfants CLEM
485 chemin de moré Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:30:00
fin : 2026-05-02 12:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Venez partager un moment créatif Parent/enfants avec Vanessa de Are Tera
Gratuit
à partir de 3 ans
Sur inscription
06 41 43 87 16
clem.inscriptions@gmail.com
Venez partager un moment créatif Parent/enfants avec Vanessa de Are Tera
Gratuit
à partir de 3 ans
Sur inscription
06 41 43 87 16
clem.inscriptions@gmail.com .
485 chemin de moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16 clem.inscriptions@gmail.com
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English :
Come and share a parent/child creative moment with Vanessa from Are Tera
Free
from 3 years old
Registration required
06 41 43 87 16
clem.inscriptions@gmail.com
L’événement Peinture sur galet Parent/enfants CLEM Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Morcenx
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