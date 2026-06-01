Peintures Christian Biard : un monde de lumières La P’tite Galerie – Office de Tourisme Chateaugiron

Christian Biard exprime une peinture étonnante du paysage. Partant d’une vision première, il peint une magie de lumière atteignant le sublime. Il réussit la fusion de ressentis d’un ici et d’un au-delà. Il ouvre la voie d’une peinture inédite où l’œuvre est construite d’intensité et d’éclats. Son style redéfinit le sens de la peinture pour faire de la lumière la principale couleur. Sa vision esthétique apporte un supplément d’âme à la peinture. Ses tableaux sont vibrants d’émotions et de beauté. (Texte d’Antoine Antonini – Éditions des Musées et de la Culture – Europe.)

Lauréat « Talents des arts d’aujourd’hui » 2024 – Artiste d’Excellence

Lauréat du palmarès « Trophée européen des Arts et Styles 2025 »

Award Exhibition Finalist « Waterscapes 2025 » Fusion Art -LSA – N.M. USA

Lauréat « Trophée du centenaire Claude Monet et de l’ impressionisme – 2026 »

Académicien – Académie del Verbano -« Académie Gréci – Marino » – Italie

Professeur à Pinceaux et Couleurs – Chantepie (35)