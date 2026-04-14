Peintures d’Angela Folcher, Médiathèque La Bergerie, Saint-Privat-des-Vieux

Peintures d’Angela Folcher 21 – 24 avril Médiathèque La Bergerie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:00:00+02:00

Vernissage le 24 avril à 18h.

Médiathèque La Bergerie 11 Rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie 04 66 56 89 38 https://www.mediatheque.ville-st-privat-des-vieux.com/

Angela Folcher explore un univers où couleurs, textures et mouvements traduisent avec sensibilité et intensité une expression intuitive et profondément personnelle.