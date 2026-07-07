Peintures de Caroline SALEMBIER La Forge Trégastel
mardi 14 juillet 2026 · La Forge · Trégastel
Informations pratiques
Trégastel
Peintures de Caroline SALEMBIER
La Forge 146 Rue de Poul Palud Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Mes sujets réguliers sont la flore, la faune et les paysages et coquillages du Trégor.
Mes techniques sont variées encres, aquarelle gouache et huile sur des supports toiles, pierres et ardoises. .
La Forge 146 Rue de Poul Palud Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 38 00
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English :
L’événement Peintures de Caroline SALEMBIER Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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