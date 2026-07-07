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AGENDA · Trégastel

Peintures de Caroline SALEMBIER La Forge Trégastel

mardi 14 juillet 2026 · La Forge · Trégastel

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Forge
Adresse
146 Rue de Poul Palud
Ville
22730 Trégastel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trégastel

Peintures de Caroline SALEMBIER

La Forge 146 Rue de Poul Palud Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:30:00

Date(s) :
2026-07-14

Mes sujets réguliers sont la flore, la faune et les paysages et coquillages du Trégor.
Mes techniques sont variées encres, aquarelle gouache et huile sur des supports toiles, pierres et ardoises.   .

La Forge 146 Rue de Poul Palud Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 38 00 

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English :

L’événement Peintures de Caroline SALEMBIER Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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