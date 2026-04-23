Peintures Gravures Françoise Bancon Place Saint Pierre Cuisery
Peintures Gravures Françoise Bancon Place Saint Pierre Cuisery vendredi 1 mai 2026.
Cuisery
Peintures Gravures Françoise Bancon
Place Saint Pierre La Chapelle Saint- Pierre de Cuisery Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02
Entre Réel et Rêve. Mon travail s’appuie toujours sur ce que je vois. Puis vient ce que je ressens. Il y a aussi la matière avec laquelle je dois composer peinture, papier, toile, pinceaux ou instruments variés…
L’image qui en résulte est un intermédiaire entre ce que je vois et mes espérances. C’est avec cette image et les surprises qu’elle m’offre que je dialogue alors. Exposer dans cette petite Chapelle Saint Pierre de Cuisery où les siècles ont accumulé leurs traces m’amène à me questionner sur l’Image et les mondes qu’elle crée. Mondes façonnés par nous, humains, mais qui nous façonnent en retour. Francoise Bancon Masouz .
Place Saint Pierre La Chapelle Saint- Pierre de Cuisery Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 82 82 14 colletmarianne@orange.fr
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English : Peintures Gravures Françoise Bancon
L’événement Peintures Gravures Françoise Bancon Cuisery a été mis à jour le 2026-04-23 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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