AGENDA · Trois-Fonds
Pèlerinage à l’église Trois-Fonds
dimanche 26 juillet 2026 · Trois-Fonds
Informations pratiques
Trois-Fonds
Pèlerinage à l’église
l’Église Trois-Fonds Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Pèlerinage en l’honneur de sainte Anne. Après la messe dans l’église, petite procession jusqu’au puits (200m). Bénédiction puis retour à l’église. .
l’Église Trois-Fonds 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine tourisme@diocese-limoges.fr
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English : Pèlerinage à l’église
L’événement Pèlerinage à l’église Trois-Fonds a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme