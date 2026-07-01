Informations pratiques

Trois-Fonds

Pèlerinage à l’église

l’Église Trois-Fonds Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Pèlerinage en l’honneur de sainte Anne. Après la messe dans l’église, petite procession jusqu’au puits (200m). Bénédiction puis retour à l’église. .

l’Église Trois-Fonds 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine tourisme@diocese-limoges.fr

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English : Pèlerinage à l’église

L’événement Pèlerinage à l’église Trois-Fonds a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme