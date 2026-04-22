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PÈLERINAGE A ST-MICHEL DE MOURCAIROL Les Aires

PÈLERINAGE A ST-MICHEL DE MOURCAIROL Les Aires vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Château de Mourcairol

Ville : 34600 Les Aires

Département : Hérault

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Les Aires

PÈLERINAGE A ST-MICHEL DE MOURCAIROL

Château de Mourcairol Les Aires Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Pèlerinage à Saint Michel de Mourairol
16h cérémonie à la chapelle
17h animation et clôture
Information auprès d’Etienne au 06 08 87 21 52.
Pèlerinage à Saint Michel de Mourairol
16h cérémonie à la chapelle
17h animation et clôture
Information auprès d’Etienne au 06 08 87 21 52.   .

Château de Mourcairol Les Aires 34600 Hérault Occitanie +33 6 08 87 21 52 

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English :

Pilgrimage to Saint Michel de Mourairol
4pm ceremony at the chapel
5pm entertainment and closing ceremony
Information from Etienne on 06 08 87 21 52.

L’événement PÈLERINAGE A ST-MICHEL DE MOURCAIROL Les Aires a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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