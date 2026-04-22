Les Aires

PÈLERINAGE A ST-MICHEL DE MOURCAIROL

Château de Mourcairol Les Aires Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Pèlerinage à Saint Michel de Mourairol

16h cérémonie à la chapelle

17h animation et clôture

Information auprès d’Etienne au 06 08 87 21 52.

Pèlerinage à Saint Michel de Mourairol

16h cérémonie à la chapelle

17h animation et clôture

Information auprès d’Etienne au 06 08 87 21 52. .

Château de Mourcairol Les Aires 34600 Hérault Occitanie +33 6 08 87 21 52

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English :

Pilgrimage to Saint Michel de Mourairol

4pm ceremony at the chapel

5pm entertainment and closing ceremony

Information from Etienne on 06 08 87 21 52.

L’événement PÈLERINAGE A ST-MICHEL DE MOURCAIROL Les Aires a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB