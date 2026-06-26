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Pèlerinage annuel Pellevoisin

Pèlerinage annuel Pellevoisin

Pèlerinage annuel Pellevoisin samedi 29 août 2026.

Ville
36180 Pellevoisin
Département
Indre
Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Tarif

Pellevoisin

Pèlerinage annuel

Pellevoisin Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Le grand pèlerinage annuel a lieu le dernier week-end du mois d’août, sur un thème différent chaque année.
Grand pèlerinage du samedi 15h au dimanche 16h30 avec mémoire des 3 apparitions de septembre le don du scapulaire (rappel de la robe du baptême), signe de la médiation mariale qui conduit au Cœur de Jésus.
Samedi à 15 h Messe d’ouverture, marche vers Montbel et veillée témoignage adoration réconciliation ;
Dimanche Chapelet conférence chemin de croix puis à 15 h Messe de clôture.   .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 06 49  sanctuaire@pellevoisin.net

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English :

The annual grand pilgrimage takes place on the last weekend of August, with a different theme each year.

L’événement Pèlerinage annuel Pellevoisin a été mis à jour le 2026-06-26 par BERRY

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