Pellevoisin

Pèlerinage annuel

Pellevoisin Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Le grand pèlerinage annuel a lieu le dernier week-end du mois d’août, sur un thème différent chaque année.

Grand pèlerinage du samedi 15h au dimanche 16h30 avec mémoire des 3 apparitions de septembre le don du scapulaire (rappel de la robe du baptême), signe de la médiation mariale qui conduit au Cœur de Jésus.

Samedi à 15 h Messe d’ouverture, marche vers Montbel et veillée témoignage adoration réconciliation ;

Dimanche Chapelet conférence chemin de croix puis à 15 h Messe de clôture. .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 06 49 sanctuaire@pellevoisin.net

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English :

The annual grand pilgrimage takes place on the last weekend of August, with a different theme each year.

L’événement Pèlerinage annuel Pellevoisin a été mis à jour le 2026-06-26 par BERRY