Pèlerinage annuel Pellevoisin
Pèlerinage annuel Pellevoisin samedi 29 août 2026.
Pellevoisin
Pèlerinage annuel
Pellevoisin Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Le grand pèlerinage annuel a lieu le dernier week-end du mois d’août, sur un thème différent chaque année.
Grand pèlerinage du samedi 15h au dimanche 16h30 avec mémoire des 3 apparitions de septembre le don du scapulaire (rappel de la robe du baptême), signe de la médiation mariale qui conduit au Cœur de Jésus.
Samedi à 15 h Messe d’ouverture, marche vers Montbel et veillée témoignage adoration réconciliation ;
Dimanche Chapelet conférence chemin de croix puis à 15 h Messe de clôture. .
Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 06 49 sanctuaire@pellevoisin.net
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English :
The annual grand pilgrimage takes place on the last weekend of August, with a different theme each year.
L’événement Pèlerinage annuel Pellevoisin a été mis à jour le 2026-06-26 par BERRY
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