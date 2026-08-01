Informations pratiques

Pellevoisin

Pièce de théâtre Sainte Marguerite-Marie et moi

3b Rue Notre Dame Pellevoisin Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Venez assister à la pièce de théâtre Sainte Marguerite-Marie et moi de Clémentine Beauvais, adapté et mis en scène par Laurence Bohec et Sybille Montagne.

Rien ne prédisposait Clémentine, agnostique non baptisée, féministe 2.0, écolo végétarienne, à enquêter sur sainte Marguerite-Marie Alacoque, mystique du XVIle siècle, apôtre du Sacré-Cœur. Mais voilà selon la légende familiale, la religieuse serait une aïeule. Et Clémentine est enceinte, sa grand-mère bien-aimée perd la mémoire… il est temps de partir à la recherche de ses racines. Dans ce récit véridique, admirablement écrit, Clémentine Beauvais, romancière, nous narre avec un humour aussi bienveillant que ravageur sa découverte du monde catho; et offre, surtout, une véritable rencontre, puissante et décalée, avec la voyante de Paray-le-Monial. .

3b Rue Notre Dame Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 06 49 sanctuaire@pellevoisin.net

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English :

Come see the play Saint Margaret Mary and Me by Clémentine Beauvais, adapted and directed by Laurence Bohec and Sybille Montagne.

L’événement Pièce de théâtre Sainte Marguerite-Marie et moi Pellevoisin a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays de Valençay