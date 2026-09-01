Pélerinage Notre Dame de la Salette Le bourg Sermages
dimanche 20 septembre 2026 · Le bourg · Sermages
Informations pratiques
Sermages
Pélerinage Notre Dame de la Salette
Le bourg Eglise et salle socioculturelle Sermages Nièvre
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Pèlerinage À notre Dame de la Salette
10h30 Messe à l’église Saint Pierre
12h Repas à la salle Socioculturelle au profit de l’association À Notre Dame de la Salette de Sermages.
Réservation dès que possible au 06 87 25 02 78.
Tarif 20 € / adultes, gratuit de 12 ans.
16h procession depuis la salle Socioculturelle en direction de l’église. .
Le bourg Eglise et salle socioculturelle Sermages 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 25 02 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pélerinage Notre Dame de la Salette
L’événement Pélerinage Notre Dame de la Salette Sermages a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan