Pélerinage Notre Dame de la Salette Le bourg Sermages

Informations pratiques

Sermages

Pélerinage Notre Dame de la Salette

Le bourg Eglise et salle socioculturelle Sermages Nièvre

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Pèlerinage À notre Dame de la Salette

10h30 Messe à l’église Saint Pierre

12h Repas à la salle Socioculturelle au profit de l’association À Notre Dame de la Salette de Sermages.

Réservation dès que possible au 06 87 25 02 78.

Tarif 20 € / adultes, gratuit de 12 ans.

16h procession depuis la salle Socioculturelle en direction de l’église. .

Le bourg Eglise et salle socioculturelle Sermages 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 25 02 78

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English : Pélerinage Notre Dame de la Salette

L’événement Pélerinage Notre Dame de la Salette Sermages a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan