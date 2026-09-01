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AGENDA · Sermages

Pélerinage Notre Dame de la Salette Le bourg Sermages

dimanche 20 septembre 2026 · Le bourg · Sermages

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Le bourg
Adresse
Eglise et salle socioculturelle
Ville
58290 Sermages
Département
Nièvre
Tarif
20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sermages

Pélerinage Notre Dame de la Salette

Le bourg Eglise et salle socioculturelle Sermages Nièvre

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Pèlerinage À notre Dame de la Salette
10h30 Messe à l’église Saint Pierre
12h Repas à la salle Socioculturelle au profit de l’association À Notre Dame de la Salette de Sermages.
Réservation dès que possible au 06 87 25 02 78.
Tarif 20 € / adultes, gratuit de 12 ans.
16h procession depuis la salle Socioculturelle en direction de l’église.   .

Le bourg Eglise et salle socioculturelle Sermages 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 25 02 78 

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English : Pélerinage Notre Dame de la Salette

L’événement Pélerinage Notre Dame de la Salette Sermages a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan