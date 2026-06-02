Informations pratiques

Kuttolsheim

Pèlerinage Sainte-Barbe avec procession aux flambeaux

2 rue de l’Ecole Kuttolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 17:00:00

fin : 2026-12-05 22:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Pèlerinage Sainte-Barbe avec procession aux flambeaux à Kuttolsheim.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers, la Batterie-Fanfare des Sapeurs-Pompiers et la Commune de Kuttolsheim organisent le Pèlerinage Sainte-Barbe avec procession aux flambeaux samedi 5 décembre à partir de 17h, au départ de la mairie de Kuttolsheim. La procession sera suivie d’une messe puis, un vin chaud vous sera servi à l’issue de la célébration sur le parvis de l’Eglise Saint-Jacques Le Majeur. 0 .

2 rue de l’Ecole Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 71 63 51 philippe.antoine67@orange.fr

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English :

St. Barbara Pilgrimage with a torchlight procession in Kuttolsheim.

L’événement Pèlerinage Sainte-Barbe avec procession aux flambeaux Kuttolsheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg