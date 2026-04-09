Fête de la bière Kuttolsheim
Fête de la bière Kuttolsheim samedi 10 octobre 2026.
Kuttolsheim
Fête de la bière
rue des Prés Kuttolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
2ème édition de la Fête de la Bière à la salle des fêtes de Kuttolsheim !
2ème édition de la fête de la bière à Kuttolsheim ! Rendez-vous à la salle des fêtes pour partager un moment festif entre amis ou en famille, autour de bonnes bières*, de musique et de bonne humeur. Un événement incontournable pour célébrer ensemble !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
rue des Prés Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 60 51 39 aca.kuttolsheim@gmail.com
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English :
2nd Beer Festival at the Kuttolsheim village hall!
L’événement Fête de la bière Kuttolsheim a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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