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Fête de la bière Kuttolsheim

Fête de la bière Kuttolsheim

Fête de la bière Kuttolsheim samedi 10 octobre 2026.

Adresse : rue des Prés

Ville : 67520 Kuttolsheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Kuttolsheim

Fête de la bière

rue des Prés Kuttolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

2ème édition de la Fête de la Bière à la salle des fêtes de Kuttolsheim !
2ème édition de la fête de la bière à Kuttolsheim ! Rendez-vous à la salle des fêtes pour partager un moment festif entre amis ou en famille, autour de bonnes bières*, de musique et de bonne humeur. Un événement incontournable pour célébrer ensemble !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.   .

rue des Prés Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 60 51 39  aca.kuttolsheim@gmail.com

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English :

2nd Beer Festival at the Kuttolsheim village hall!

L’événement Fête de la bière Kuttolsheim a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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