Brocante et marché aux puces Kuttolsheim
dimanche 13 septembre 2026 · Kuttolsheim
Informations pratiques
Kuttolsheim
Brocante et marché aux puces
Kuttolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’AS Nordheim-Kuttolsheim organise son marché aux puces dans les rues du village de Kuttolsheim. Buvette et restauration tout au long de la journée.
Les réservations se font au 06 67 56 10 00 ou 06 74 36 72 22. Installation des stands à partir de 5h30. 0 .
Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 56 10 00
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English :
L’événement Brocante et marché aux puces Kuttolsheim a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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