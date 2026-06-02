Les concerts du 80ème anniversaire Kuttolsheim
samedi 23 janvier 2027 · Kuttolsheim
Informations pratiques
Kuttolsheim
Les concerts du 80ème anniversaire
rue des Prés Kuttolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-23 20:00:00
fin : 2027-01-23 20:00:00
Date(s) :
2027-01-23
1er concert le samedi 23 janvier 2027
L’Orchestre de Batterie-Fanfare de Paris et le Deutsch-Polnisches Naturtonorchester, deux formations de prestige, se produiront en concert pour fêter les 80 ans de la Batterie-Fanfare des Sapeurs-Pompiers de Kuttolsheim.
2ème concert le samedi 21 août 2027
La Batterie-Fanfare des Sapeurs-Pompiers de Kuttolsheim invite l’Associação Musical e Cultural São Bernardo (Portugal) à partager l’affiche de concert de son 80ème anniversaire. .
rue des Prés Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 51 32 mairie@kuttolsheim.fr
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English :
L’événement Les concerts du 80ème anniversaire Kuttolsheim a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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