Informations pratiques

Kuttolsheim

Les concerts du 80ème anniversaire

rue des Prés Kuttolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-23 20:00:00

fin : 2027-01-23 20:00:00

Date(s) :

2027-01-23

1er concert le samedi 23 janvier 2027

L’Orchestre de Batterie-Fanfare de Paris et le Deutsch-Polnisches Naturtonorchester, deux formations de prestige, se produiront en concert pour fêter les 80 ans de la Batterie-Fanfare des Sapeurs-Pompiers de Kuttolsheim.

2ème concert le samedi 21 août 2027

La Batterie-Fanfare des Sapeurs-Pompiers de Kuttolsheim invite l’Associação Musical e Cultural São Bernardo (Portugal) à partager l’affiche de concert de son 80ème anniversaire. .

rue des Prés Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 51 32 mairie@kuttolsheim.fr

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English :

L’événement Les concerts du 80ème anniversaire Kuttolsheim a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg