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AGENDA · Kuttolsheim

Hari-Owe Kuttolsheim

samedi 17 octobre 2026 · Kuttolsheim

Hari-Owe Kuttolsheim

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
rue des Prés
Ville
67520 Kuttolsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Kuttolsheim

Hari-Owe

rue des Prés Kuttolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Soirée Hari Owe animé par l’orchestre TOP 60 et organisé par le GATP de Kuttolsheim.
Soirée dansante organisée par le Groupe d’Arts et Traditions Populaires de Kuttolsheim avec l’orchestre TOP 60.

Repas bretzel harengs à l’ancienne et pommes vapeur ou jambon à l’os et salade de pommes de terre dessert café.

Réservation obligatoire avant le 30/09 auprès de Christine BEAUGEY au 07 71 00 69 98 ou Astrid JOST au 07 77 95 00 39.   .

rue des Prés Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 00 69 98 

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English :

Hari Owe evening hosted by the TOP 60 orchestra and organized by the Kuttolsheim GATP.

L’événement Hari-Owe Kuttolsheim a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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