Informations pratiques

Kuttolsheim

Hari-Owe

rue des Prés Kuttolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Soirée Hari Owe animé par l’orchestre TOP 60 et organisé par le GATP de Kuttolsheim.

Soirée dansante organisée par le Groupe d’Arts et Traditions Populaires de Kuttolsheim avec l’orchestre TOP 60.

Repas bretzel harengs à l’ancienne et pommes vapeur ou jambon à l’os et salade de pommes de terre dessert café.

Réservation obligatoire avant le 30/09 auprès de Christine BEAUGEY au 07 71 00 69 98 ou Astrid JOST au 07 77 95 00 39. .

rue des Prés Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 00 69 98

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English :

Hari Owe evening hosted by the TOP 60 orchestra and organized by the Kuttolsheim GATP.

L’événement Hari-Owe Kuttolsheim a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg