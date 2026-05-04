Venue du Bistrot de Villages Kuttolsheim
Venue du Bistrot de Villages Kuttolsheim vendredi 3 juillet 2026.
Kuttolsheim
Venue du Bistrot de Villages
rue des Près Kuttolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-08-21
Le Bistrot de Villages fait escale à Kuttolsheim pour une animation chaleureuse et conviviale. Venez partager un moment de rencontre et de bonne humeur autour d’une ambiance de bistrot, avec la présence d’un food truck pour régaler petits et grands. Un rendez-vous idéal pour profiter d’un instant gourmand et festif au cœur du village ! 0 .
rue des Près Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est aca.kuttolsheim@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Venue du Bistrot de Villages Kuttolsheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
À voir aussi à Kuttolsheim (Bas-Rhin)
- Don du sang Kuttolsheim 2 juin 2026
- Kutt’ en fête ! Kuttolsheim 20 juin 2026
- Fête de la bière Kuttolsheim 10 octobre 2026