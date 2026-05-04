Kuttolsheim

Venue du Bistrot de Villages

rue des Près Kuttolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-08-21

Le Bistrot de Villages fait escale à Kuttolsheim pour une animation chaleureuse et conviviale. Venez partager un moment de rencontre et de bonne humeur autour d’une ambiance de bistrot, avec la présence d’un food truck pour régaler petits et grands. Un rendez-vous idéal pour profiter d’un instant gourmand et festif au cœur du village ! 0 .

rue des Près Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est aca.kuttolsheim@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Venue du Bistrot de Villages Kuttolsheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg