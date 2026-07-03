Pelote Basque Pilotaris Arcachonnais Arcachon

Informations pratiques

Arcachon

Pelote Basque

Pilotaris Arcachonnais 14 Avenue du Parc Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Venez nombreux découvrir la pelote basque, un sport traditionnel et spectaculaire!

Les tournois mettront en lice d’excellents joueurs de la région.

03/07 début de saison Arcachon vs Hossegor (gratuit)

10/07 Arcachon vs Mauléon (payant)

17/07 Arcachon vs Chistera Globetrotters (payant)

24/07 Arcachon vs Chistera Globetrotters (payant)

31/07 Arcachon vs Hossegor (gratuit) .

Pilotaris Arcachonnais 14 Avenue du Parc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 95 80 41 cleaz.pelote@bbox.fr

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English : Pelote Basque

L’événement Pelote Basque Arcachon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Arcachon