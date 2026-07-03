Pelote Basque Pilotaris Arcachonnais Arcachon
vendredi 3 juillet 2026 · Pilotaris Arcachonnais · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Pelote Basque
Pilotaris Arcachonnais 14 Avenue du Parc Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Venez nombreux découvrir la pelote basque, un sport traditionnel et spectaculaire!
Les tournois mettront en lice d’excellents joueurs de la région.
03/07 début de saison Arcachon vs Hossegor (gratuit)
10/07 Arcachon vs Mauléon (payant)
17/07 Arcachon vs Chistera Globetrotters (payant)
24/07 Arcachon vs Chistera Globetrotters (payant)
31/07 Arcachon vs Hossegor (gratuit) .
Pilotaris Arcachonnais 14 Avenue du Parc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 95 80 41 cleaz.pelote@bbox.fr
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English : Pelote Basque
L’événement Pelote Basque Arcachon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Arcachon
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