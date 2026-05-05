Pelote basque Cesta Punta Gant d’Or Master 4 Brasserie du Pays Basque Finale Rue Cino del Duca Biarritz
Pelote basque Cesta Punta Gant d’Or Master 4 Brasserie du Pays Basque Finale Rue Cino del Duca Biarritz lundi 17 août 2026.
Biarritz
Pelote basque Cesta Punta Gant d’Or Master 4 Brasserie du Pays Basque Finale
Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 19:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
La Cesta Punta, un spectacle inoubliable. Plongez dans l’univers spectaculaire de ce sport unique alliant vitesse, tradition et excellence. Un show à vivre au Jai Alai de Biarritz ! .
Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Pelote basque Cesta Punta Gant d’Or Master 4 Brasserie du Pays Basque Finale
L’événement Pelote basque Cesta Punta Gant d’Or Master 4 Brasserie du Pays Basque Finale Biarritz a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Biarritz
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