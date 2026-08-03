Les Rendez-vous de la Boutique Maison Célestine Square d’Ixelles Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Les Rendez-vous de la Boutique Maison Célestine

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Venez découvrir un studio de papeterie et d’illustration installé au Pays Basque !

Laissez-vous séduire par une collection de cartes illustrées, inspirées de l’architecture et de la flore de notre belle région.

Imprimées à Saint-Jean-de-Luz sur un papier cotonneux de qualité, elles sont parfaites à offrir, à envoyer ou à garder en souvenir.

Nous vous attendons pour partager ce joli moment de découverte en compagnie de Dorothée ! .

Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : Les Rendez-vous de la Boutique Maison Célestine

L’événement Les Rendez-vous de la Boutique Maison Célestine Biarritz a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Biarritz