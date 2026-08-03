Les Rendez-vous de la Boutique Maison Célestine Square d’Ixelles Biarritz
lundi 17 août 2026 · Square d'Ixelles · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Les Rendez-vous de la Boutique Maison Célestine
Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Venez découvrir un studio de papeterie et d’illustration installé au Pays Basque !
Laissez-vous séduire par une collection de cartes illustrées, inspirées de l’architecture et de la flore de notre belle région.
Imprimées à Saint-Jean-de-Luz sur un papier cotonneux de qualité, elles sont parfaites à offrir, à envoyer ou à garder en souvenir.
Nous vous attendons pour partager ce joli moment de découverte en compagnie de Dorothée ! .
Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Les Rendez-vous de la Boutique Maison Célestine
L’événement Les Rendez-vous de la Boutique Maison Célestine Biarritz a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Biarritz
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