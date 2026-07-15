Sciences après la plage Parc Mazon Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Sciences après la plage

Parc Mazon 14 Avenue de la République Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 17:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-03

Sciences après la plage

Il fait beau, il fait chaud, vous rentrez de la plage en passant par le parc Mazon de Biarritz… pile à temps pour les Sciences après la plage !

Du 3 au 6 et du 25 au 28 août, retrouvez-nous devant notre local de 17h à 19h, pour des ateliers scientifiques gratuits à partir de 6 ans !

La pollution sous toute ses formes

Au programme, des expériences, des jeux et des défis pour devenir incollable sur les différentes formes de pollutions et découvrir les secrets de l’alimentation . .

Parc Mazon 14 Avenue de la République Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Sciences après la plage

L’événement Sciences après la plage Biarritz a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Biarritz