Biarritz

Rendez-vous écocitoyens Agir contre les plantes toxiques envahissantes

Lac Mouriscot Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

La ville de Biarritz organise un rendez-vous eco citoyens Chantier de lutte contre la Myriophylle du Brésil au lac Mouriscot avec Bio Divers Cité et la MIFEN Agir contre les plantes toxiques envahissantes

Rendez-vous au Lac Mouriscot Angle de la Rue Philippe Veyrin et rue Chiquito de Cambo .

Lac Mouriscot Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Rendez-vous écocitoyens Agir contre les plantes toxiques envahissantes

L’événement Rendez-vous écocitoyens Agir contre les plantes toxiques envahissantes Biarritz a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Biarritz