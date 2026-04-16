Pelote Basque Grand Chistera 2026 Fronton JP Abeberry Parc Mazon Biarritz

Biarritz

Pelote Basque Grand Chistera 2026

Fronton JP Abeberry Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 19:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le Grand Chistéra, cousin de la spectaculaire cesta punta, allie l’élégance, la virtuosité et la technique.

Il vous invite à un voyage à travers la tradition basque.

2 équipes de 3 joueurs s’affrontent en plein air sur une aire de jeu de 75m, renvoyant cette satanée pelote sur un unique mur de face, le fronton. .

Fronton JP Abeberry Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Pelote Basque Grand Chistera 2026

L’événement Pelote Basque Grand Chistera 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Biarritz