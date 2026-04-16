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Pelote Basque Grand Chistera 2026 Fronton JP Abeberry Parc Mazon Biarritz

Pelote Basque Grand Chistera 2026 Fronton JP Abeberry Parc Mazon Biarritz

Pelote Basque Grand Chistera 2026 Fronton JP Abeberry Parc Mazon Biarritz jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Fronton JP Abeberry Parc Mazon

Adresse : Avenue du Maréchal Joffre

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Biarritz

Pelote Basque Grand Chistera 2026

Fronton JP Abeberry Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 19:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Le Grand Chistéra, cousin de la spectaculaire cesta punta, allie l’élégance, la virtuosité et la technique.
Il vous invite à un voyage à travers la tradition basque.
2 équipes de 3 joueurs s’affrontent en plein air sur une aire de jeu de 75m, renvoyant cette satanée pelote sur un unique mur de face, le fronton.   .

Fronton JP Abeberry Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66 

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English : Pelote Basque Grand Chistera 2026

L’événement Pelote Basque Grand Chistera 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Biarritz

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