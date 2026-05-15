Gala de fin d’année 2026 Le Colisée Biarritz

Biarritz

Gala de fin d’année 2026

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle préparé pendant l’année, réunissant tous les élèves, enfants, ados et adultes de tous les cours de Samba et de Zumba; deux spectacles sont proposés d’une durée de 1H35 chacun

– spectacle, Gala enfants, ados et adultes 17h

– spectacle, Gala adultes 20h

Brasil explosion. .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 67 81 19 brasilexplosion@gmail.com

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English : Gala de fin d’année 2026

L’événement Gala de fin d’année 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Biarritz