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Gala de fin d’année 2026 Le Colisée Biarritz

Gala de fin d’année 2026 Le Colisée Biarritz

Gala de fin d’année 2026 Le Colisée Biarritz samedi 27 juin 2026.

Lieu : Le Colisée

Adresse : 11 Avenue Sarasate

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Biarritz

Gala de fin d’année 2026

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Spectacle préparé pendant l’année, réunissant tous les élèves, enfants, ados et adultes de tous les cours de Samba et de Zumba; deux spectacles sont proposés d’une durée de 1H35 chacun
– spectacle, Gala enfants, ados et adultes 17h
– spectacle, Gala adultes 20h

Brasil explosion.   .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 67 81 19  brasilexplosion@gmail.com

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English : Gala de fin d’année 2026

L’événement Gala de fin d’année 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Biarritz

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