Gala de fin d’année 2026 Le Colisée Biarritz
Gala de fin d’année 2026 Le Colisée Biarritz samedi 27 juin 2026.
Biarritz
Gala de fin d’année 2026
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Spectacle préparé pendant l’année, réunissant tous les élèves, enfants, ados et adultes de tous les cours de Samba et de Zumba; deux spectacles sont proposés d’une durée de 1H35 chacun
– spectacle, Gala enfants, ados et adultes 17h
– spectacle, Gala adultes 20h
Brasil explosion. .
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 67 81 19 brasilexplosion@gmail.com
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English : Gala de fin d’année 2026
L’événement Gala de fin d’année 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Biarritz
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