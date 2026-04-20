Pelote Basque Grand Chistera 2026 Fronton JP Abeberry Parc Mazon Biarritz
Pelote Basque Grand Chistera 2026 Fronton JP Abeberry Parc Mazon Biarritz jeudi 20 août 2026.
Biarritz
Pelote Basque Grand Chistera 2026
Fronton JP Abeberry Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le Grand Chistéra, cousin de la spectaculaire cesta punta, allie l’élégance, la virtuosité et la technique.
Il vous invite à un voyage à travers la tradition basque.
2 équipes de 3 joueurs s’affrontent en plein air sur une aire de jeu de 75m, renvoyant cette satanée pelote sur un unique mur de face, le fronton. .
Fronton JP Abeberry Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Pelote Basque Grand Chistera 2026
L’événement Pelote Basque Grand Chistera 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Biarritz
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