Informations pratiques

Larrau

Pelote Trophée Betzüla Finale

Trinquet Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le 22ème Trophée Betzüla se déroule au trinquet de Larrau, en Soule.

Voici le programme

– 10 h lever de rideau les poussins du SAM pelote Berasategui et Uthurriague contre Baigorry Bielle et Kurutcharry,

– 11 h finale qui opposera les vainqueurs des demi-finales jouées l’avant-veille.

La partie sera suivie de la remise des prix, de l’apéritif et du repas. Sur réservations. .

Trinquet Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 23 77 71

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English : Pelote Trophée Betzüla Finale

L’événement Pelote Trophée Betzüla Finale Larrau a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque