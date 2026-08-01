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AGENDA · Larrau

Pelote Trophée Betzüla Finale Larrau

dimanche 23 août 2026 · Larrau

Pelote Trophée Betzüla Finale Larrau

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Trinquet
Ville
64560 Larrau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif

Larrau

Pelote Trophée Betzüla Finale

Trinquet Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Le 22ème Trophée Betzüla se déroule au trinquet de Larrau, en Soule.
Voici le programme
– 10 h lever de rideau les poussins du SAM pelote Berasategui et Uthurriague contre Baigorry Bielle et Kurutcharry,
– 11 h finale qui opposera les vainqueurs des demi-finales jouées l’avant-veille.
La partie sera suivie de la remise des prix, de l’apéritif et du repas. Sur réservations.   .

Trinquet Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 23 77 71 

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English : Pelote Trophée Betzüla Finale

L’événement Pelote Trophée Betzüla Finale Larrau a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque

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