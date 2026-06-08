Larrau

Yoga

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-11 10:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Accompagné par Téja ou Léa, profitez d’un cadre paisible et enchanteur à Iraty pour vous reconnecter à votre corps.

À partir de 8 ans. Sur Inscription. .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Yoga

L’événement Yoga Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque