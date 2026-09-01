AGENDA · Hasparren
Peña Idiak Bigarrena Rue Dominique Fontan Hasparren
mardi 29 septembre 2026 · Rue Dominique Fontan · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
Peña Idiak Bigarrena
Rue Dominique Fontan Peña Idiak Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Reprise des répétition .
Rue Dominique Fontan Peña Idiak Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 68 60 contact@idiak-kantuz.com
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English : Peña Idiak Bigarrena
L’événement Peña Idiak Bigarrena Hasparren a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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