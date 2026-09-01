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AGENDA · Hasparren

Peña Idiak Bigarrena Rue Dominique Fontan Hasparren

mardi 29 septembre 2026 · Rue Dominique Fontan · Hasparren

Peña Idiak Bigarrena Rue Dominique Fontan Hasparren

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Rue Dominique Fontan
Adresse
Peña Idiak
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hasparren

Peña Idiak Bigarrena

Rue Dominique Fontan Peña Idiak Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

Reprise des répétition   .

Rue Dominique Fontan Peña Idiak Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 68 60  contact@idiak-kantuz.com

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English : Peña Idiak Bigarrena

L’événement Peña Idiak Bigarrena Hasparren a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque

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