Rallye du Pays Basque Hasparren
Rallye du Pays Basque Hasparren dimanche 30 août 2026.
Hasparren
Rallye du Pays Basque
Place Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Remise des prix du Rallye à 10h.
Buvette et restauration sur place. .
Place Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine rallye-pays-basque@orange.fr
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English : Rallye du Pays Basque
L’événement Rallye du Pays Basque Hasparren a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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