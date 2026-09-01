Peña Idiak Kantuz Rue Dominique Fontan Hasparren

Informations pratiques

Hasparren

Peña Idiak Kantuz

Rue Dominique Fontan Peña Idiak Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Reprise des répétition .

Rue Dominique Fontan Peña Idiak Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 68 60 contact@idiak-kantuz.com

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English : Peña Idiak Kantuz

L’événement Peña Idiak Kantuz Hasparren a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque