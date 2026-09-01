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Peña Idiak Kantuz Rue Dominique Fontan Hasparren

mardi 22 septembre 2026 · Rue Dominique Fontan · Hasparren

Peña Idiak Kantuz Rue Dominique Fontan Hasparren

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Rue Dominique Fontan
Adresse
Peña Idiak
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hasparren

Peña Idiak Kantuz

Rue Dominique Fontan Peña Idiak Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Reprise des répétition   .

Rue Dominique Fontan Peña Idiak Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 68 60  contact@idiak-kantuz.com

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English : Peña Idiak Kantuz

L’événement Peña Idiak Kantuz Hasparren a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque

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