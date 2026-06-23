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Percy Soirs d’été | Sam Vox Square Georges Gauthier Percy-en-Normandie

Percy Soirs d’été | Sam Vox Square Georges Gauthier Percy-en-Normandie

Percy Soirs d’été | Sam Vox Square Georges Gauthier Percy-en-Normandie vendredi 21 août 2026.

Lieu
Square Georges Gauthier
Adresse
LE CHEFRESNE
Ville
50410 Percy-en-Normandie
Département
Manche
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Percy-en-Normandie

Percy Soirs d’été | Sam Vox

Square Georges Gauthier LE CHEFRESNE Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-22 02:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Dans le cadre de Percy Soirs d’Été, concert en plein air de Sam Vox.
Restauration et buvette sur place.

En partenariat avec Tessy-Percy Basket.   .

Square Georges Gauthier LE CHEFRESNE Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42  communication@percy-en-normandie.fr

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English : Percy Soirs d’été | Sam Vox

L’événement Percy Soirs d’été | Sam Vox Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Villedieu-les-Poêles

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