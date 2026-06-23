Percy Soirs d’été | Sam Vox Square Georges Gauthier Percy-en-Normandie
Percy Soirs d’été | Sam Vox Square Georges Gauthier Percy-en-Normandie vendredi 21 août 2026.
Percy-en-Normandie
Percy Soirs d’été | Sam Vox
Square Georges Gauthier LE CHEFRESNE Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-22 02:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Dans le cadre de Percy Soirs d’Été, concert en plein air de Sam Vox.
Restauration et buvette sur place.
En partenariat avec Tessy-Percy Basket. .
Square Georges Gauthier LE CHEFRESNE Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42 communication@percy-en-normandie.fr
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English : Percy Soirs d’été | Sam Vox
L’événement Percy Soirs d’été | Sam Vox Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Villedieu-les-Poêles
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