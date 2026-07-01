Informations pratiques

Lubilhac

Performance de danse contemporain

Garnigoule Lubilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Soirée danse Pas le bal des pompiers mais la danse contact impro. Venez découvrir la performance à la fin du 5ème jour d’un stage de danse contemporaine. Suivi d’un repas partagé convivial.

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Garnigoule Lubilhac 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 02 98 34 annelena@laloco.org

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English :

Dance Night: Not the firefighters’ ball, but contact improv. Come see the performance at the end of the 5th day of a contemporary dance workshop. Followed by a friendly potluck dinner.

L’événement Performance de danse contemporain Lubilhac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne