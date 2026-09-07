Performance : Don’t Break Character, Institut suédois,

Informations pratiques

Performance : Don’t Break Character Jeudi 10 septembre, 19h00 Institut suédois Paris

Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00

Mêlant art et mode, l’exposition « Tout est en ordre » explore l’un des fondements de la culture suédoise : un sens partagé de l’ordre, de la retenue et de la neutralité, souvent désigné comme le « bon goût ». L’exposition ne cherche ni à le célébrer ni à le rejeter, mais à l’interroger subtilement, pour révéler comment ces normes façonnent les corps, les comportements et les imaginaires.

À la frontière de l’art, du design et de l’ingénierie, Anton Alvarez développe depuis plus d’une décennie une pratique fondée sur l’invention de machines capables de produire leurs propres formes. Ses célèbres dispositifs d’extrusion donnent naissance à de monumentales sculptures en céramique dont les courbes semblent presque organiques.

Ici, il utilise une machine et de l’argile pour composer une sculpture qui intégrera l’exposition aux côtés des silhouettes de mode, comme si elle était elle aussi un corps occupant l’espace.

Chez Alvarez, la technique ne précède jamais la création : elle devient elle-même un langage sculptural.

La performance sera accompagnée de musique live par Patrick Belaga.

Anton Alvarez sera habillé par des créateur⸱rices de mode présenté⸱es dans l’exposition.

Dans le cadre de Paris Design Week.

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris Île-de-France

Dans le cadre de l’exposition « Tout est en ordre », l’artiste Anton Alvarez réalise une performance dont le résultat – une sculpture voluptueuse – viendra enrichir l’exposition. performance art

Photo Märta Thisner